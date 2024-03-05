Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi’nde Mart ayı boyunca yapılacak etkinlik programı da belli olmaya başladı. Açılış günü Taksim Trio konseri ile merhaba diyen Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi’nin sahnesi 7 Mart 2024 Perşembe günü tiyatro gösterimi için perdelerini bir kez daha açacak. 10 Mart’ta Sökeli Yazar Samim Kocagöz’ün anlatıldığı belgesel gösterimi yapılacak.

“Kurtuluşun kadınları”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir tiyatro oyunu “Kurtuluşun Kadınları” Sökeli sanatseverlerle buluşacak. Bu topraklar için mücadele etmiş, canını vermiş bütün ‘Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet Kadınlarına’ ithaf edilmiş oyun “Kurtuluşun Kadınları”; Çete Ayşe, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Halide Edip Adıvar, Halime Çavuş, Tayyar Rahmiye’nin ve daha nice “Kuvay-i Milliye Kadını”nın sahnede can bulmuş duygulu, görsel sunumunu içeriyor.

Kurtuluşun Kadınları; 7 Mart 2024 Perşembe Söke Belediyesi Efes Kültür Merkezi’nde saat 20.00 de başlayacak.

“Samim Kocagöz: mecburi istikamet”

1940'lı yılların toplumcu gerçekçi edebiyat kuşağının en önemli yazarlarından olan Samim Kocagöz'ün hayatını anlatan "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" adlı belgesel, yazarın memleketi Söke’de gösterimde olacak. Sökeli yazar Samim Kocagöz’ün 77 yıllık hayatını konu alan belgeselde; Türk edebiyatının önemli yazarlarından Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, eski Dışişleri Bakanı yeğeni Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevrelerinin yorumları yer alıyor. Ödüllü yönetmen Mesut Gengeç'in yönetmenliğini üstlendiği belgeselde Türk Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent yaptı. Belgeselin müziklerini de birçok önemli dizi, film ve belgesel projesinde imzası bulunan Yıldıray Gürgen yaptı.

Belgeselde Samim Kocagöz'ün hayatı ve önemli dönemleri drama canlandırmalarla izleyiciye aktarılan belgeselin gösterimi, 10 Mart 2024 Pazar günü saat 16.00 da gerçekleştirilecek. Etkinlikler ücretsiz olarak Sökelilerle buluşturulacak.

“Söz verdiğimiz gibi”

Yaklaşık 8 aylık belediye başkanlığı döneminde birçok proje gibi, Efes Sineması’nın yenilenmesiyle Söke’ye kazandırılmasını sağlayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; Söke’nin kültür merkezi hasretini sonlandırdıklarını söyledi. “Açılış günü söz verdiğimiz gibi Efes Kültür Merkezi’nde sürekli etkinlikler olacak demiştik” diyen Söke Belediye Başkanı Arıkan; “Burada birçok tiyatro, konser gibi etkinlikleri vatandaşlarımızla buluşturacak. Söke bir kültür-sanat şehri de olacak sözümüzün arkasındayız. Tüm Söke Halkını etkinliklerimize katılmaya ve sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi.