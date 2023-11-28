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Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından kadına yönelik şiddete dair söyleşi düzenlendi.İZMİR (İGFA) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Ayasuluk Sanat Kafe’de düzenlenen söyleşide Psikolog Birgül Gönül ve Avukat Zübeyde Aksay şiddetin psikolojik nedenleri ve şiddete uğrayan kadınların hukuksal haklarını anlattı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel kadınlarla birlikte söyleşiyi dinledi.

Psikolog Birgül Gönül kadına yönelik şiddete toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasının neden olduğunu söyledi.

Kadınların maruz kaldığı şiddet türleri hakkında bilgi veren Gönül; “Kadına yönelik şiddeti genel olarak fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet olarak dört ana başlıkta toplayabiliriz. Kadına yönelik şiddetin temel nedeni erkek egemen sistemde erkeklerin kadınları kontrol altına alma ve kadınların yaşamlarını kendi koydukları kurallara göre düzenleme isteği yer alıyor” dedi.

MUTLAKA KADES’İ KULLANIN

Şiddet gören kadınların izlemesi gereken yollar hakkında bilgi veren Avukat Zübeyde Aksay ise; şiddete uğrayan kadınların en yakın kolluk kuvvetlerine ya da aile mahkemesine başvurarak uzaklaştırma kararı çıkarabilecekleri belirtti.

Kısa adı KADES olan Kadın Destek Uygulamasına dikkat çeken Aksay; “KADES uygulamasında yer alan butona basıldığı anda dakikalar içinde kolluk kuvvetleri ile iletişime geçilebilir, birçok şiddet vakası engellenebilir. Tüm kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirmesini mutlaka öneriyorum. Ayrıca İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne 0232 400 00 04 numaralı hattan ulaşarak ücretsiz hukuki destek talep edebilirsiniz” dedi.

Söyleşiyi kadınlarla birlikte dinleyen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadınların kimliklerinden bağımsız olarak şiddetin öznesi olabildiklerini belirterek; “Şiddete karşı bilgilenmek inanılmaz önemli ama en az bunun kadar da önemli olan şiddete uğrayan kadının bunu dile getirmesi, o cesarete sahip olmasıdır” dedi.