Türkiye'nin en etkileyici müzik projelerinden biri olan “Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler” serisi, bu yaz Ege’de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konserlerin açılışında ise, farklı meslek gruplarından bir araya gelen ve 12 kadından oluşan özel bir vokal topluluğu Dem Vokal sahne alacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin en etkileyici müzik projelerinden biri olan “Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler” serisi, bu yaz Ege’de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 18 Temmuz’da Marmaris, 19 Temmuz’da Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek “Senfonik Anadolu Rock Bukalemun” konserlerinde; Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca, Orhan Gencebay gibi Türk müziğinin unutulmaz efsanelerinin eserleri, yepyeni ve çarpıcı bir senfonik anlayışla sahnede hayat bulacak.

Konserlerin açılışında ise, farklı meslek gruplarından bir araya gelen ve 12 kadından oluşan özel bir vokal topluluğu Dem Vokal sahne alacak. Bu anlamlı performans, sadece müzikal zenginliğiyle değil, toplumsal farkındalık mesajıyla da izleyicilerde güçlü bir etki bırakacak.