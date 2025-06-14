Giresun Belediyesi, şehir genelindeki cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla birlikte, ana caddeler ve yoğun yaya trafiği olan bölgelerde başlatılan çalışmalar şehir geneline yayıldı.GİRESUN (İGFA) - Halkın daha sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için belirlenen güzergâhlarda yürütülen yıkama işlemleri ile caddelerin pırıl pırıl olması hedefleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında artan toz ve kirliliği önlemek amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen yıkama işlemlerinin, halk sağlığını koruma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada: “Çevre temizliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmesini desteklemek amacıyla ekiplerimiz cadde, sokak ve meydanlarda detaylı temizlik ve yıkama çalışmaları yürütüyor. Hedefimiz Giresun’un her köşesini temiz ve yaşanabilir bir hale getirmek. Vatandaşlarımızın desteğiyle daha güzel ve daha yaşanabilir bir Giresun için çalışmayı sürdüreceğiz” denildi.