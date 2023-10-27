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İlk gün Colorfest'le başlayan festivalde 60 bine yakın Aydınlı Tekstik Park'ı renk cümbüşüne döndürdü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Festival "Aydın'ın Sultanları"nın Colorfest'in startını vermesiyle başladı. Binlerce Aydınlının aynı anda renkli boyalarla başlayan eğlencesi gece boyunca sürdü. Festivalin ilk gününde Colorfest sonrası sevilen sanatçılar Doğukan Çimen, Güneş ve sevilen grup Manga sahneye çıktı.

Cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını söyleyen Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimizi minnetle hatırlıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı. Çerçioğlu, 10 güne yayılan etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaklarını hatırlattı.

Üç gün sürecek olan festivalde yarın sırasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Köfn ve Semicenk sahnede olacak.

Festival heyecanının zirveye çıkacağı 27 Ekim Cuma günü ise Metin Erkoç, Sena Şener ve Ceza sahneye çıkacak.