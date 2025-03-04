Otomotiv endüstrisinde değişimin öncüsü olan elektriklileşmehareketi, devlet destekleri ve çevresel bilincin artmasıyla hızla büyümeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek Türkiye’nin öncü elektrikli araç fuarıGoGreen Türkiye, bu yıl 2’nci kez düzenlenecek.Mayıs ayında kapılarını açacak olan fuar, Bursa Fuar Merkezi’nde elektrikli araçlardanşarj teknolojilerine,ekipman ve donanımlarına kadar yeni nesil mobilitenin her unsuruna ev sahipliği yapacak.

Dünyada otomotivin geleceğini temsil eden elektrikli araçlar,ülkemizde de hızla sürücülerin tercihleri arasına girmeyi başardı. Pek çok büyük otomobil üreticisinin yeni model tanıtımlarında elektrikli araçlara odaklanması, başta Avrupa olmak üzere verilen önemli destekler ve artan çevre bilinci ile sıkı emisyon kuralları, elektrikli araçların satış ivmesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sektörün en önemli fuarlarından “GoGreen Türkiye” Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Elektrikli araçdünyasına dair her şey tek çatı altında buluşuyor

Sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan, 60’tan fazla markanın katılacağı ve birçok yeni ürün lansmanının yapılacağı“GoGreen Türkiye”- Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, 08-10Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa FuarMerkezi’nde gerçekleştirilecek.