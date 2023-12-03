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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi ilk gününde bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. “Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu kongrede Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar İzmir’de 1-3 Aralık tarihlerindeki 4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi’nin ilk gününde hem Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması’nın ödül törenine katıldı, hem de Dokunulabilir Modern Sanat Seramik Eserler Sergisi’nin açılışını yaptı. Bu yıl “İş Hayatında Engelliler” konusuyla yapılan Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması’nda birinci olan İzmirli Faruk Soyarat ödülünü Başkan Tunç Soyer’in elinden aldı. İkinci olan ve yarışmaya İstanbul’dan katılan Musa Gümüş’e ödülünü jüri üyesi Eray Özbek takdim etti. Üçüncü olan ve İstanbul’dan gelen Nusal Işın’a da ödülünü İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer verdi.

Fransa ve İrlanda’dan katılım Kongre, ilk gününde yaklaşık bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. 50 standın yer aldığı kongrede, dernek ve ilçe belediyeleri engellilik alanındaki çalışmalarını tanıttı. Yurt dışından Fransa ve İrlanda’nın katıldığı fuarda yurt içinden ise İstanbul, Bursa, Eskişehir, Manisa ve Ankara yer aldı.

Hem Braille alfabesi ile hem de betimlemeli QR kod ile sergileniyor Kongrenin ilk gününde ayrıca İdol Sanatevi sanatçılarından Nuray Erden ve Görsev Bilkay’ın 30 eserinden oluşan Dokunulabilir Modern Sanat Seramik Eserler Sergisi’nin açılışı da yapıldı. Dünyanın en önemli ressamlarının 3 boyutlu eserlerini seramikten tablolara dönüştüren sanatçıların replika eserleri kongrede hem Braille alfabesi ile hem de betimlemeli QR kod ile sergileniyor.

Hareket ve tasarım atölyeleri de var 4.Uluslararası Engelsizmir Kongresi’nde sosyal hayatı geliştirmek amacıyla hazırlanan programlarda hareket atölyeleri, tasarım atölyeleri, sosyal beceri atölyeleri yer alıyor. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin sunumları ve gösteriler olacak. Christy Lynch, Prof. Jeremie Gaveau, Dr. Patrick Quercia gibi uluslararası alandan isimlerin de yer aldığı kongrenin 2 Aralık Cumartesi bilimsel programı ise şöyle;

11:00-12:30 OTURUM: “DİSLEKSİ: YENİ ARAŞTIRMALAR ve UYGULAMALAR” Oturum Başkanı: Dr. Murat ERBEZCİ

"Gelişimsel Dislekside Öz Duyu Sorunları" Prof. Jeremie GAVEAU (Online Katılım)

"Disleksi’de Öz Duyu ve Sensorimotor Sorunlar ve Tedavi: Dispropriyosepsiyon Sendromu"

Dr. Murat ERBEZCİ

"Öğrenmede Uykunun Önemi" Dr. Patrick QUERCIA (Videolu Katılım)

12:30-13:15 OTURUM: “DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI” Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE

“Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Sorunlarına Bütüncül Yaklaşım “

Dr. Öğr. Üye. İlim AKSU

“Afazi ve Afazide Teknoloji Kullanımı” Öğr. Gör. Tolga SÖZÜÇOK

13:15-13:30 SÖZLÜ BİLDİRİ “Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Spor” Dr. Öğretim Üyesi Özgür BOZAN

14:30-16:30 OTURUM: "Otizmde Yenilikçi Yaklaşımlar" Oturum Başkanı: Doç. Dr. Avşar ARDIÇ

“Otizmli Gençler için PEERS Programı” Prof. Dr. Aysun DOĞAN

"Otistik Çocuklar İçin Kanıta Dayalı PACT Programı" Carmen SAMSUNLU

"Otizm Spektrum Bozukluğunda Tanı ve Belirti Şiddeti Değerlendirmesinde Altın Standart Uygulamalar:

“ADOS ve ADI-R" Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ