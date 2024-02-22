Erbeyli Mahallesi yeni meydanına kavuşuyor

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Sosyal belediyecilik çalışmaları ile İncirliovalı vatandaşların gönlünü kazanmanın yanı sıra yaptığı fiziki belediyecilik hizmetleri ile de İncirliova'nın çehresini değiştiren Başkan Kaya, yeni bir projenin daha startını verdi. Acarlar Mahallesi'nde yeni meydan çalışmalarını tamamlayan İncirliova Belediyesi, Başkan Kaya’nın talimatları ile Erbeyli Mahallesi'ne de yeni bir meydan kazandırmak için çalışmalara başladı. Mahalle sakinleri tarafından düğün ve cemiyet alanı olarak kullanılan boş alan, yeni meydan projesi kapsamında genişletilerek, içerisinde süs havuzu, muhtarlık hizmet bürosu ve bir kafenin yer alacağı yeni bir alana dönüştürülecek. Başkan Kaya, Erbeyli Mahallesi’ne yeni yapılacak meydan için birim müdürleri ve mahalle muhtarı İsmail Akça ile birlikte alana giderek incelemelerde bulundu.

“İncirliovamızın her yerini güzelleştireceğiz”

Erbeyli Mahallesi yeni meydan projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, “Erbeyli Mahallemizde hem vatandaşlarımızın düğün ve cemiyetlerini yapmaya devam edebilecekleri hem de sosyalleşme alanı olarak kullanabilecekleri bir alanı mahalle sakinlerimizin hizmetine kazandırıyoruz. Acarlar Mahallesi meydanımızı bitirdik. Herkes çok beğendi. Şimdi Erbeyli Mahallemiz için bir çalışma başlatıyoruz. Yapacağımız yeni meydan ile birlikte bir muhtarlık bürosu ve vatandaşlarımızın geniş, ferah bir ortamda sosyalleşebilecekleri, bir kafeteryayı da mahallemize kazandırıyoruz. Erbeyli mahallemizin talepleri arasında yer alan meydanımız vatandaşlarımızın günlük kullanımına da uygun olarak tasarlanacak. Vatandaşlarımız akşamları havuz etrafında oturup bir yandan sohbetlerini ederken, bir yandan çaylarını içebilecekler. Bizler de her zaman olduğu gibi onlara eşlik edeceğiz. Daha kullanışlı ve güzel bir alanda burada düğün ve cemiyetlerini yapmaya devam edecekler, bizde yine yanlarında olacağız. İncirliovamızın her yerini güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hizmete devam, hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.