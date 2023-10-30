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Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Kayseri Erciyes (3917m) dağına tırmanış düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinden farklı kulüplerden 100’den fazla sporcunun katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Tırmanışı başarı ile gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılında düzenlenen Kayseri Erciyes dağına tırmanış düzenlendi.

Yüzden fazla sporcunun katıldığı faaliyete Manisa’yı temsilen Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Spor Şubesi sporcuları katılarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Manisa’nın ismini gururla duyurdu. İki farklı rota ve yönden gerçekleştirilen tırmanış, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında daha bir coşkulu tamamlandı.

28 Ekim tarihinde süt donduran ve çoban ini mevkilerine ayrı ayrı kamp kuran sporcular 29 Ekim sabahı saat 03.00’da yürüyüşe başladı. Saat 10.00 civarlarında Erciyes’in zirvesinde (3917m) sporcular buluştu. Sporcular hep birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu. Kısa bir dinlenme sonrasında geldikleri rotadan dönüşe geçen sporcular 16.00 civarlarında kamp alanlarına ulaşarak şehir merkezine doğru yola çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık Şubesi sporcuları da flamayı Erciyes’in zirvesinde dalgalandırarak hem Manisa’nın adını duyurdu hem de Manisa’yı gururlandırdı.