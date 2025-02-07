Pop müziğin en dillere marş olan birçok hitini yaratan Ersay Üner, yorumculuk alanında da başarısını seslendirdiği şarkılarla ispat etmişti. Bugüne kadar 11 single ve iki albüm yayınlayan Ersay Üner, herkesten sır gibi sakladığı ve uzun süredir üzerinde çalıştığı iki yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Ersay Üner, "Üzdü" ve "Bizden Olmaz" adını verdiği şarkılarını dijital müzik platformlarında aynı anda hayranlarının beğenisine sunarken, ilgi gören şarkılar platformlarda ilk sıraya yerleşti.

Bu şarkıların söz, müzik ve düzenlemelerinde Ersay Üner'in kendi imzası bulunuyor.

Şarkılar, hem melodileri hem de güçlü sözleriyle dinleyicilerden tam not alırken, ilk klibini "Üzdü" şarkısına Murat Joker yönetmenliğinde çeken Ersay Üner'in kısa bir süre sonra "Bizden Olmaz" şarkısı için de kamera karşısına geçeceği öğrenildi.