Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde saat 14.00 sıralarında geniş bir toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının ardından 9 işçinin toprak altında kaldığı ifade edilirken olay yerine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerine bağllı personeller sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende sayım yapıldığını ve 9 işçiden haber alınamadığını söylerken 400 kişiden oluşan arama kurtarma personeli maden sahasında havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.