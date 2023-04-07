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Çamlıevler Mahallesi Çamlıevler Caddesi’nde 27 Mayıs 2022’de meydana gelen olayda, Ali Ş. (65), eşi Nevriye Ş. (54) ile tartışmış, tartışmanın büyümesiyle Ali Ş., 25 yıllık karısını boğarak öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bomba ihbarı yapılan valizden, battaniye çıktı

Bomba ihbarı yapılan valizden, battaniye çıktı

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