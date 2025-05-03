Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının mart ayında sahnelemeye başladığı “Ben Mimar Sinan” adlı yeni oyunu, Eskişehirli gençlerin, özellikle de lise öğrencilerinin ilgisini ve sevgisini kısa sürede kazanmayı başardı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sahnelediği oyunlarla, farklı yaş gruplarına hitap eden Şehir Tiyatroları, Ben Mimar Sinan adlı oyununu, liseli gençlere tiyatro sevgisini aşılamanın yanı sıra eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine de destek olmayı hedefleyerek ücretsiz olarak sahnelemeye başladı.

Bu hedef program çerçevesinde öncelik Eskişehir’in 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan lise öğrencilerine verildi. Tüm dünyaya ilham kaynağı olmuş değerli mimarımız Koca Sinan’ın hayatı ve çalışma azmi, Sultandere Sahnesi’nin yanı sıra Şehir Tiyatroları’nın farklı sahnelerinde de gençlerle ve tiyatro severlerle buluşarak vurucu anlatımıyla etkileyiciliğini gösterdi.

Gençlerin yoğun ilgisiyle dolu salonlarda sahnelenen, değerli yazarımız Turgut Özakman’ın kaleme aldığı Ben Mimar Sinan adlı oyunun yönetmenliğini usta rejisör Murat Atak üstlenmişti. Şehir Tiyatroları sanatçısı Emre Demirci’nin rol aldığı oyun her gösteriminde ayakta alkışlanarak sona eriyor.

Şehir Tiyatroları önümüzdeki sezon, yine önceliğin şehir merkezine uzak liselere verileceği bir programlamayla, oyunu gençlerle buluşturmaya devam edecek.