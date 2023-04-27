Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Baki K., Plaj Tur Sitesi’nde bulunan evininin tadilatı için işçi Fettah Y. ile 65 bin lira karşılığında anlaştı. İşçi Fettah Y. paranın bir kısmını peşin olarak aldıktan sonra evin bakım işlerine başladı. Fettah Y., bir süre sonra paranın kalan kısmını da istedi. Ev sahibi Baki K. ise evin bakım ve onarım işlerinin bitmediğini gerekçe göstererek ödeme yapmadı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Fettah Y. görgü tanıklarının ifadesine göre ev sahibi Baki K.'yı elindeki sopayla darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Baki K., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile işçi Fettah Y.'yi göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan işçi Fettah Y., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan işçi, daha sonra Aydın Adnan Menderes Araştırma Hastanesine (ADÜ) sevk edilerek ameliyata alındı. Yoğun bakımda olan Fettah Y’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaydan sonra ev sahibi Baki K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baki K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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