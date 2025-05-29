İstanbul’un fethinin 572. yılı dolayısıyla Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Fetih Sergisi” görkemli bir törenle açıldı. Gebze Belediyesi Meclis Binası içerisinde yer alan sergi salonunda kapılarını açan sergi, 1 Haziran Pazar gününe kadar her gün 10.00–19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.KOCAELİ (İGFA) - Serginin açılışı mehteran konseriyle başladı. Coşkulu ezgiler eşliğinde gerçekleşen konserin ardından dualar okunarak açılış kurdelesi kesildi. Törene; Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye meclis üyeleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

GEBZELİLERİ SERGİYE DAVET ETTİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada, “Sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz sergi salonumuzda bundan sonraki dönemlerde de sanatseverleri ağırlayama devam edeceğiz. Böylesine güzel ve almalı bir sergiyi herkesin ziyaret Etmesini diliyorum. Bu anlamda tüm Gebzeli hemşerilerimizi sergimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SERGİ PAZAR GÜNÜNE KADAR ZİYARETE AÇIK

Sergide, İstanbul’un fethini konu alan çeşitli eserler sanatseverlerle buluşuyor. Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) kursiyerlerinin el emeğiyle hazırladığı çalışmalar, hem tarihi atmosferi yansıtıyor hem de ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Tarihe ve sanata ilgi duyan herkesin ilgisini çekecek sergi, hafta boyunca Gebzelilerin ziyaretine açık olacak.