Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu, Kayseri’de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na elde ettiği derecelerle yine Konya’nın gururu oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmada Konya’yı başarıyla temsil eden gençleri tebrik ederek gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına damga vurdu.

KAPSÜL’ün desteklediği Konya merkezli takımlar özellikle Su Üstü Robot kategorisinde elde ettiği başarılarla dikkat çekti. KAPSÜL çatısı altında mentörlük, eğitim, atölye, teknik malzeme, yol ve konaklama desteği sağlanan toplam beş takım, bu kategoride 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci dereceleri elde ederek büyük bir gurur kaynağı oldu.

BAŞKAN ALTAY GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda Konya’mızı başarıyla temsil eden tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Özellikle Su Üstü Robot kategorisinde ilk beş dereceyi alarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Kapsül Teknoloji Platformu takımlarımızla iftihar ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimizin bilim, teknoloji ve inovasyon yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

DERECE ALAN TAKIMLAR ŞUNLARDAN OLUŞTU:

“Kapsül KCMA Takımı – Su Üstü Robot Kategorisi 1’incilik, Karatay BİLSEM Takımı – Su Üstü Robot Kategorisi 2’ncilik, Kapsül ATÖ Takımı – Su Üstü Robot Kategorisi 3’üncülük, Kapsül MA Takımı – Su Üstü Robot Kategorisi 4’üncülük, Kapsül BB Takımı – Su Üstü Robot Kategorisi 5’incilik”

Öte yandan Kapsül Çumra Takımı da “Tasarla Çalıştır” kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak farklı bir alanda başarıya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda gençlerin teknik yeterliliklerini artırmayı, onları mühendislik, üretim ve inovasyon alanlarında donanımlı bireyler haline getirmeyi amaçlıyor.