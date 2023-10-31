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Alışıla gelmiş Rap müzik piyasasına yeni bir soluk getirecek Frenos ve Fdiem4 "Metropol" isimli yepyeni çalışmaları ile sevenlerinin beğenisini kazanacak.İSTANBUL (İGFA) - Fdiem4, büyüdüğü coğrafyada yaşadığı duygusal olayların etkisini alışıldık veya alışılmadık ritimler üzerinde anlatmak için çabalayan,coğrafyasının müzik kültürünü ve beraber büyüdüğü insanların mental sorunlarını satırlarında yansıtmaya çalışan eser üreticisi olarak ön plana çıkarken; Frenos ise aile yapısının temellerinde bulunan müzik ve müziğin belirlediği yolculukta kendi içsel hayat çabasını duygusal ve agresif bir şekilde anlatmaya çalışan, Aynı zamanda prodüktörlük ve ses mühendisliğinde yaşına göre fazla yol kateden eser üreticisi olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul Kadıköy'de klibi çekilen "Metropol" isimli şarkılarının Aranjörlüğünü Frenos , Klibin yönetmenliğini Emir Aksoy yaptı. Başarılı Rapçiler şarkılarını sevenleriyle buluşturdular.