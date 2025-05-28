Gazeteci Birgül Taşdemir, beyin kanaması sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Sevilen gazeteci Birgül Taşdemir'in vefatının ardından dostları bir mektup kaleme aldı: "Birgül hayatını can dostlara adamış bir kalemdi. Türkiye’nin ilk hayvan dostu haber sitesi ajanimo.com’un kurucusu olan arkadaşımız hayatı boyunca birçok cana yuva oldu. Sokakta gördüğü gözleri görmeyen, yaralı, bakıma muhtaç canlara yuva olabilmek için evini bile değiştiren arkadaşımız ardında da birçok bakıma muhtaç can bıraktı. Evinde 14 kedi ve 3 köpeğe yuva olan arkadaşımızın 48 gün süre yoğun bakım sürecinde 10 kedisi ile 2 köpeğini sahiplendirdik. Ancak yoğun bakımdan çıkar ve yeniden aramıza döner umuduyla canından çok sevdiği ilk göz ağrıları bir köpeğine ve 4 kedisine evde bakmaya devam ettik. Ancak hala inanamadığımız şekilde Birgülümüzü kaybettik. Şimdi Bella, Melahat, Panda, Hayki ve Tilki’ye yuva arıyoruz. Özellikle köpeğimiz Bella’yı sahiplendirme konusunda yardımcı olursanız çok seviniriz."

Kaynak: İGF