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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teknogaraj Akademisi tarafından Cumhuriyetin 100’üncü Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları Yarışması ile gökyüzü yapılan İHA’larla doldu.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye’de ilk defa 10 yaş ve üzeri yaş grubuna yönelik düzenlenen yarışma öncesinde Teknogaraj Akademisi tarafından İnsansız Hava Araçları ve Uzaktan Kumanda Eğitimleri verildi. Eğitimlerde yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşan 10 takım 28 Ekim Cumartesi Günü hazırlıklarını tamamlayarak Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde bulunan İHA Pisti'nde yarıştı.

İnsansız hava araçlarına ilgi gösteren 10 yaşından 35 yaşına kadar geniş bir yaş grubundan katılımcılar arasında Kenan Erkin Ekici, Mehmet Efe Günaydın ve Muhammed Harun Kaya’dan oluşan Hürkuş Takımı 1’inci oldu. Yarışma sonuçlarına göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışan bütün takım üyelerine bisiklet, ilk 3’e giren takımlara teknik gezi ve 1’inci olan takıma İHA seti edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Teknogaraj, gelecekte bu tür yarışmaları geleneksel hale getirerek gençleri yerli ve milli otonom araç teknolojileri geliştirmeye teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor. Teknogaraj ayrıca eğitim, mentorluk ve malzeme desteği sağladığı takımların ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak bu alanda deneyim ve bilgi sahibi olma hedefliyor.

FARKLI ŞEHİRLERDEN YARIŞMAYA KATILIM SAĞLANDI

Manisa’dan gelen Yusuf Ziya Kezgin, daha öncesinde evde uçak yapmaya çalıştığını aktararak, “Çoğu uçağım başarısızdı. TEKNOFEST’te tanıştığım Sefa Hocam sayesinde ne yapmam gerektiğini tam öğrendim ve kendimi geliştirmek için burada uçak geliştiriyorum. Buraya da hocamın desteği ile geldim. Teknogaraj ortamını çok güzel buldum. İHA Severler için bu ortamı çok ideal ve uygun buldum. Sadece Gaziantep’te değil bütün illerde ve yaşadığım Manisa’da da olmasını istiyorum” diye konuştu.