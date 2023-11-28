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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Sağlam İşler’ hizmet sunumlarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Sağlam İşler’ hizmet sunumlarına devam ediyor.

Göreve geldiği günden bugüne kadar ilçeye kazandırdığı hizmet ve projelere ilişkin düzenlediği tanıtım toplantılarına devam eden Başkan Büyükgöz’ün son konukları Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Gebze İlçe Başkanlığı oldu.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Cumhur İttifakı ortağı MHP Gebze İlçe Teşkilatı ile buluşan Başkan Büyükgöz, bu zamana kadar hiçbir esere temel atma töreni ya da açılış töreni yapmadıklarını belirterek, "Gebze’de sessiz bir devrim yaptık” dedi.

MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, düzenlenen program dolayısıyla teşkilatına hizmetlerini anlatan Başkan Büyükgöz’e teşekkürlerini sundu.

Konuşmalar sonrasında Başkan Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde hizmet ve projelerin tanıtımını konuklarına yaptı.