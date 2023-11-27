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Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası sona erdi. Açılışını Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yaptığı ve 2 gün süren turnuvada, dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.İZMİR (İGFA) - Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 10 farklı ilden 240’a yakın sporcu katıldı. 8 yaş ve altı , 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı kız ile erkeklerde toplam 6 kategoride düzenlenen turnuvanın ödül törenine, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, çok sayıda satranç tutkunu oyuncu ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ayla Sert, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Başkan Selvitopu’nun sevgi ve selamlarını iletti.

Turnuvanın Baş Hakemi Abuzer Altıntaş da turnuvanın çok güzel geçtiğini belirterek kendilerine bu olanağı sunan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 8 yaş altı ve kategorisinde erkeklerde 1. Meriç Zeynel Aker, 2. Sencer Mersin, 3. Yusuf Alp Özler; kızlarda 1. İnci Muratoğlu, 2. Zeynep Su Karınca, 3. Ela Gümüşer; 10 yaş altı ve kategorisinde 1. Ata Alaşahin, 2. Bora Savran, 3. Yusuf Kaan Ünsal; kızlarda 1. Aynisa Karabunar, 2. Kübra Ecrin Akalan, 3. Didem Aykut, 14 yaş altı kategorisinde 1. Yiğit Karaca, 2. Can Yardımcı, 3. Mira Er; kızlarda 1. Eylül Tümer, 2. Elif Deniz ve 3. Ferda Ceren Mutlusoy oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve federasyon yetkilileri verdi. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.