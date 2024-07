Gemlik Basketbol 2024-2025 sezonunda Türkiye basketbol 2.liginde Has Halı Gemlik olarak mücadele edecek.BURSA (İGFA) - Has Halı Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Gemlik Basketbol Kulübü’nün isim sponsoru oldu. Bursa’da faaliyet gösteren Has Halı , Türkiye Basketbol 2.Ligde mücadele eden Gemlik Basketbol Kulübüne destek vererek, 2024-2025 sezonunda ön isim sponsorluğunda anlaşma imzalandı. Bundan sonra Gemlik Basketbol bu sezon Has Halı Gemlik olarak mücadele edecek.

Gemlik Basketbol Kulübü ile Has Halı arasındaki isim sponsorluk anlaşması Gemlik Basketbol Kulüp Başkanı Berkay BULUT, Has Halı sahibi Nazmi Akça arasında imzalandı. Has Halı Sahibi Nazmi Akça ; " 1950 yılından beri Bursa’da faaliyet göstermekteyiz bir çok sosyal sorumluluk projesinin içinde bulunduk . Gemlik Basketbol kulübü genç sporcuları yatırım yaparak Bursa’mızı en iyi şekilde ulusal anlamda temsil etmesi bizi etkileyen unsurlardan biri olmuştur. 2024-2025 sezonunda 2. Lig’de mücadele edecek takımımızın yanında olarak bundan sonraki süreçte kulübümüzle birlikte Bursa’mız için elimizden gelen özveriyi göstereceğiz. Has Halı Gemlik Basketbol ilimiz ve Gemlik halkına hayırlı olsun dilerim. “ifadelerini kullandı.

Gemlik Basketbol Kulübü Başkanı Berkay Bulut: " 9 yıldır verdiğimiz mücadelede Gemlik adına güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. 2023-2024 sezonunda u18 takımız Bursa şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasına katılarak Türkiye 2.cisi olma başarısı gösterdi. İlimizi ve İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek ismimizden söz ettirme başarısı gösterdik. Verdiğimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz Tofaş Spor Kulübü ile yeni sezonda devam etmek basketbol adına çok önemlidir. Bu çabalarımızı görmezden gelmeyen Has Halı sahibi Nazmi Akçanın kulübümüze verdiği destekten dolayı öncelikli olarak kendisine teşekkür ederim. Has Halı ve Gemlik Basketbol olarak güzel bir anlaşmaya imza atarak ilimizi ve ilçemizi Türkiye genelinde en güzel şekilde temsil edeceğiz . Bundan sonraki süreçte takımımız Has Halı Gemlik olarak anılacaktır. “dedi.