Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftasında gençleri Frig Vadisi’nin ardından Şehir Merkezi ve Odunpazarı’nda tarihle buluşturdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kent Tarihi Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Turizm Haftası özelinde gerçekleştirdiği gezilerle, gençlere şehri yeniden keşfetme fırsatı sundu.

Etkinlik kapsamında gençler, Frig Vadisi gezisinin ardından, “Sen Anlat Eskişehir” etkinliği sonrasında “Sen Anlat Odunpazarı” etkinliğiyle şehir merkezinde ve Odunpazarı’ndaki tarihi mekânları, mimari yapıları şehrin hikâyelerini ve müzeleri yeniden keşfetti.

Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik bu anlamlı etkinliği, katılımcılara Eskişehir’in tarihî ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunarken, şehrimizin bölgenin ve Frig Vadilerinin tarihine dair yeni bakış açıları kazandırmayı hedefledi. Yoğun ilgi gösterilen faaliyetlerde turizm haftasının önemine de değinildi. Katılımcıların da katkıda bulunduğu Sen Anlat Eskişehir ve Odunpazarı faaliyeti yürüyüşlü turların şehrimizde gelişmesi açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.