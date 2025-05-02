Kocaeli'de İzmit Belediyesi, "Nikomedia’dan İzmite Zaman Yolculuğu Festivali" kapsamında Hoşgörü Fermanı’nın izini sürerek İzmit’ten İznik’e tarihi bir yürüyüş gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Tarih ve spor kenti İzmit’te hoşgörü yolu kültür rotası etkinlikleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi, yürüyüş kulüpleri temsilcileri ve üniversite öğrencileriyle birlikte "Nikomedia’dan İzmite Zaman Yolculuğu Festivali" kapsamında 1714 yıl önce Nikomedia’dan (İzmit) yola çıkan ve dünya tarihine hoşgörünün ilk resmi belgesi olarak geçen 311 tarihli Hoşgörü Fermanı’nın izini sürerek tarihsel bir yürüyüş gerçekleştirdi.

HOŞGÖRÜ YOLUNDA UNUTULMAZ BİR YÜRÜYÜŞ

İzmit-Nikomedia’dan başlayarak İznik’e (antik Nikea) uzanan bu sembolik yürüyüşte hoşgörü yolunun İznik Rotasında 6 kilometrelik etapta Elbeyli köyünde yer alan dikilitaş ve anıt ağaç ziyaret edildi. Katılımcılara İznik Orhan Camii’nde son bulan Hoşgörü Yolu anlatıldı. Zeytin bahçeleri arasında muhteşem bir manzarada yürüyüş son buldu.

Yürüyüşün ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı uzmanları, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü ve uzman rehberler eşliğinde katılımcılarla birlikte Başta fermanın ulaştığı tarihi mekânlar olmak üzere, Ayasofya Orhan Camii, surlar, çini atölyeleri ve diğer anıtsal yapılar gezildi.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımıcısı Yaşar Kardaş Hoşgörü Parşömenini, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz’a teslim etti.