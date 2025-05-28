Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor müsabakaları ve gösterilerinden elde edilen bilet gelirlerinden yüzde 7 hasılat payı alınmasını düzenleyen yeni yönetmeliği yayımladı. Gelirler, amatör sporun desteklenmesi için kullanılacak.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Müsabaka, Yarışma ve Gösteri Hasılat Payı Yönetmeliği” ile spor müsabakaları, yarışmalar ve gösterilerden elde edilen bilet gelirlerinin paylaşımına ilişkin yeni kurallar getirdi.

Yönetmelik, Bakanlık veya spor federasyonlarınca düzenlenen ya da izin verilen etkinliklerde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bilet satışlarından elde ettiği net hasılatın yüzde 7’sinin hasılat payı olarak il müdürlüklerine yatırılmasını zorunlu kıldı.

Yönetmelik, loca, kombine bilet ve paket satışlar dahil her türlü bilet gelirini kapsarken, net hasılatın brüt hasılattan hakem ücretleri, güvenlik giderleri ve bilet baskı maliyetleri düşülerek hesaplanacağı kaydedildi.

Kulüplerin müsabaka sonrası bir hafta içinde bilgi ve belgeleri il müdürlüğüne teslim edeceği, hasılat payının ise etkinlikten sonraki 30 gün içinde yatırılacağı kaydedildi.

Toplanan hasılat payları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’na göre özel gelir kaydedilerek amatör spor faaliyetlerini desteklemek için kullanılacağı yönetmelikle hüküm altına alındı. Söz konusu gelirlerin bakanlık merkez muhasebe birimine aktarılacak ve il müdürlüklerine dağıtılabileceği bildirildi.

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