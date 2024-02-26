İncirliova Belediyesi, Başkan Kaya öncülüğünde gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek Gerenkova Mahallesi’nde yeni düğün salonu ve sosyal donatı alanının startını verdi. Başkan Kaya Gerenkova Mahallesi’ne gelerek proje alanında incelemelerde bulundu. İçerisinde açık ve kapalı düğün salonunun yanı sıra çocuk oyun alanı, spor sahası, kafeterya ve muhtarlık bürosu bulanacak alanda iş makineleri çalışmaya başladı. Başkan Kaya’ya proje alanında mahalle muhtarı Ayhan Bilici ve vatandaşlar da eşlik etti.

“Bizim derdimiz İncirliova”

Gerenkova Mahallesinde hayata geçirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerenkova Mahallemizde yapacağımız çalışma ile proje alanımızda, vatandaşlarımızın yaz kış cemiyetlerini düzenleyecekleri açık ve kapalı olmak üzere bir düğün salonunun yapımına başladık. Aynı proje kapsamında yapacağımız çocuk oyun alanı, spor sahası, kafeterya ve muhtarlık bürosu ile mahalle sakinlerimizin her zaman faydalanacakları güzel bir alanı daha İncirliovamıza kazandırıyoruz. Merkez, kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın İncirliovamızı güzelleştiren hizmetlerimize devam ediyoruz. Her zaman söylüyorum bizim derdimiz İncirliova. İncirliova’ya hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Bölgenin en büyük sosyal donatı alanı”

Açıklamasında yeni dönemde yapacağı projelere de yer veren Başkan Kaya, “Yeni hizmet dönemimizde hayata geçireceğimiz projeler arasında Gerenkova Mahallemize, İkizdere Çayı’nın yanına 600 dönüm yeşil alan üzerine, içerisinde mesire alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları olan sadece Aydın’ın değil bölgenin en büyük sosyal donatı ve rekreasyon alanı projemiz de var. İlçemize değer katacak bu projeyi de İncirliovamıza kazandıracağız.” ifadelerine yer verdi.