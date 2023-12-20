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Sağlıklı bir yaşam sürmek amacıyla pek çok vatandaşın başvurduğu hizmetten olumlu dönüşler ve sonuçlar alınırken vatandaşlar ücretsiz diyetisyen uygulamasını başlatan Germencik Belediyesi Fuat Öndeş’e teşekkür etti.

Germencik Belediyesi’nin obezite ile mücadele ve vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti devam ediyor. Ücretsiz diyetisyen uygulaması kapsamında Beslenme Danışmanlığı ve Diyetisyenlik Hizmeti, Germencik ve Ortaklar Mahallesi’ndeki Kültür, Sanat ve Spor Merkezi’nde vatandaşlara sağlıklı şekilde kilo vermeleri için destek oluyor.

Çeşitli sebeplerle diyetisyenlik hizmeti alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar

Germencik Belediyesi tarafından uzman diyetisyen rehberliğinde başlatılan diyetisyenlik ve beslenme danışmanlığı hizmeti oldukça büyük ilgi görüyor. Germencik ve Ortaklar’da hizmete giren kültür, sanat ve spor merkezinde hizmet veren diyetisyenlik merkezine kilo vermek için gelen vatandaşların yanı sıra organ nakli olan, mide ve sindirim sistemi problemi yaşayan, şeker, tansiyon ve kolesterol gibi sağlık sorunları yaşayan birçok vatandaş da çeşitli sebeplerden dolayı merkeze büyük ilgi gösteriyor. Kimi yerlerde yüksek ücretler ödenerek alınan böylesi bir hizmeti ücretsiz bir şekilde hizmete sunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyor.

Diyetisyenlik hizmetinden nasıl yararlanılıyor?

Beslenme Danışmanlığı ve Diyetisyenlik Hizmetinden yararlanmak isteyenler 0537 561 3033 numaralı telefonu arayarak randevu alabiliyor. Daha sonra kan tahlilleri ile birlikte merkezlere gelen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak kişiye özel belirlenen diyet programı sunuluyor.

Fuat Öndeş “Diyetisyenlik ve beslenme uzmanlığı hizmeti modern hayatın olmazsa olmazı durumunda”

“Günümüzde fastfood, hazır gıda vb. gibi tüketimin artması paralelinde ciddi sağlık sorunlarının artmasına yol açtığı hepimizin malumudur. Bu çerçevede sağlıklı beslenme ve diyet kavramı son yıllarda büyük önem kazanmaktadır. Germencik Belediyesi olarak bizler de bu öneme binaen Germencik ilçe merkezimiz ile Ortaklar Mahallemizde açtığımız iki adet Kültür, Sanat ve Spor Merkezimizde Diyetisyenlik ve Beslenme Danışmanlığı birimi oluşturarak uzman diyetisyen istihdam ettik ve bu anlamda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Tamamen ücretsiz bir şekilde uzmanımız vatandaşlarımıza destek vermekte ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetimizi geliştirerek halkımızın sağlığına katkıda bulunmak için bu gibi çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”