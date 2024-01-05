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Germencik Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Fuat Öndeş, “Sözleşmemiz tüm memur arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Germencik Belediyesi ile Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu’na (Birleşik Kamu-İş) bağlı Tüm Yerel-Sen arasında memurları kapsayan toplu iş sözleşmesi, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt arasında imzalandı.

“Elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Tüm Yerel-Sen ile toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Tüm memur arkadaşlarımıza, emekçilerimize, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi emeğin ve emekçinin yanında olmayı sürdürecek, çalışanlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Öndeş, memur personelin yanı sıra işçi personellerin de enflasyona karşı korumak için toplu iş sözleşmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü, müjdeli haberi yakında duyuracaklarını bildirdi.

Törende konuşan Tüm Yerel-Sen Aydın Şube Başkanı Mehmet Bozkurt “Germencik Belediyesi ile sözleşmemizi imzaladık. Her zaman çalışanlarının yanında olan Germencik Belediye Başkanımız Sayın Fuat Öndeş’e tüm memur arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

