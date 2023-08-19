Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen “Yılın Yerel Yöneticileri” töreni Kayseri’de gerçekleştirildi. Bu kapsamda Germencik Belediyesi'nin kırsal kalkınma alanında hayata geçirdiği, 6 tarımsal kalkınma kooperatifi iş birliğiyle kurulan markası “İNYA”, tarımsal kalkınma proje ödülüne layık görüldü.

Germencik'te incir ve zeytinyağının markalaşması, çiftçi ve üreticinin ürünlerinin katma değerinin artması için Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından hayata geçirilen “İNYA” markası, Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen “Yılın Yerel Yöneticileri” töreninde ödüle layık görüldü.

“Nice başarılara ulaşmak dileğiyle”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, emeği geçenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye genelinde yayın yapan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreninde birçok proje arasından İNYA projemiz yılın Tarımsal Kalkınma Proje Ödülüne layık görüldü. Bağımsız seçici komisyona, Yerel Yönetimler Dergisi yönetimine ve emeği geçen herkese Germencik'imizin göz bebeği, üreticimizin markası İNYA'ya gösterdikleri teveccüh ve takdir için en başta üreticilerimiz olmak üzere şahsım ve Germencik halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizin tarımsal zenginliklerini, adını, değerlerini ülkemize ve dünyaya duyuran İNYA markamızla nice başarılara ulaşmak dileğiyle...”

İnya ürünlerine nasıl ulaşılır?

Germencik’teki Cumhuriyet Meydanı’nda faaliyet gösteren ve içerisinde Germencik’e özgü incir, zeytin, zeytinyağı, yöresel ürünler, kozmetik ve kolonya gibi birçok ürünün bulunduğu mağazada satışa sunuluyor. Vatandaşlar İNYA ürünlerine mağazanın yanı sıra inya.com.tr adlı internet adresi üzerinden de ulaşabiliyor.