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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Germencik Belediyesi, fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması için Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday arasında “deprem öncü işaretleri izleme istasyonu kurulumu ve değerlendirilmesine” ilişkin protokol imzalandı.

Afet zararlarının azaltılması hedefleniyor

Protokolle afet zararlarının azaltılması amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi Proje Grubu’nun geliştirdiği Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ve Doğa Hareketler Araştırma Derneği’nin “Çoklu parametre izleme yöntemi” ile Aydın il sınırları içerisinde bulunan fayların hareketleri ve jeofiziksel parametreleri gözlenecek.

Başkan Öndeş hayırlı olsun temennisinde bulundu

Germencik’te ölçümleri izleyerek deprem hareketlerinin en aza indirgenmesi için imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik'te fayların jeolojik hareketlerinin yakından izlenmesi, olası depremlerin tahmin edilebilmesi ve deprem zararının en aza indirilmesi amacıyla deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kurulumu ve değerlendirilmesine ilişkin, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ile belediyemiz arasında protokol imzaladık. Çamköy, Naipli ve Kızılcagedik Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarında ölçümleri izleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan protokol kapsamında Çamköy, Naipli ve Kızılcagedik Mahallelerinde deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

