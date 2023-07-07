Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, projeye büyük ilgi olduğunu ve hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Germencik Belediyesi’nin yeni doğan bebekler için düzenlediği ve bebek bakım malzemelerinin yer aldığı çantalar “Hoş Geldin Bebek” projesi çerçevesinde ulaştırılmaya devam ediliyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in büyük önem verdiği proje kapsamında yeni doğan bebekler için içerisinde kıyafet, müslin, şampuan, ıslak mendil, biberon, bebek bezi, emzik, tırnak makası, ateş ölçer vb. gibi temel malzemelerin yer aldığı çanta hediye ediliyor.

“İlk hediyeleri germencik belediyesinden”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Hoş geldin bebek projemiz çerçevesinde ilçemizde yeni doğan tüm bebeklerimize içerisinde temel bebek bakım malzemelerinin olduğu çantalarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Hem İlk hediyelerini Germencik Belediyesi olarak takdim edip tebrik anlamında hem de güzel bir anı olması açısından projemize büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle ailelerimizi bir kez daha tebrik ediyor, evlatlarıyla birlikte sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir telefonla başvurulabiliyor

Germencik’te 0-3 aylık bebekleri olan ve ‘Hoş Geldin Bebek’ uygulamasından yararlanmak isteyen ailelerin 0256 563 01 20 numaralı whatsapp & iletişim hattını arayarak kayıt oluşturabiliyor. Ziyaretler kapsamında anneler ve bebeklerle de yakından ilgilenen ekipler, ailelerin ihtiyaçlarını da not ediyor.