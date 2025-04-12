Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin estetik görünümünü daha da güzelleştirmek amacıyla bölgeye özel olan orman gülünü refüjlere dikmeye başladı. Giresun'a özel bitkiler olan orman gülü, kara ağu, zifin ve kaful diye adlandırılan bitki mor ve sarı renkli olarak biliniyor.GİRESUN (İGFA) - Daha önce de kavşak ve orta refüjlere fındık ocağı dikerek Giresun’a özel bir çalışma yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü otogar yöresinde uyguladığı ve Karadeniz Bölgesine özgü orman gülü çalışmasıyla aynı hedefini daha da geliştirdi.

Belediyenin başlattığı bu çalışma ile refüjlere dikilen orman gülleri hem şehre estetik bir değer katacak hem de bölgeye özgü bitkilerin yeşil alanlarda var olmasına artıracak.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise: “Bu projeyle hem çevremize sahip çıkıyor hem de şehrimizi daha yeşil, daha güzel bir hale getirmek için çalışıyoruz. Orman gülü bölgemizin simgesi haline gelmiş bir bitki ve bu bitkileri refüjlere dikerek hem görsel bir zenginlik yaratmayı hem de yerel bitki örtüsünü korumayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, projenin ilk etapta belirlenen yerlerde uygulanacağını, ilerleyen süreçte ise şehrin diğer alanlarında da uygulamanın yaygınlaştırılacağını açıkladı.