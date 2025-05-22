Kocaeli'de Seka Sanat İhtisas Merkezi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası’nda geleceğin emanetçilerini ağırladı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat merkezi haline getirdiği Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde geleceğin emanetçilerini ağırladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında gerçekleşen etkinlikte gençler, duygu ve düşüncelerini sanatın evrensel paydasında ifade etti.

VAV HARFİNİ RENKLERLE BULUŞTURDULAR

Seka Sanat İhtisas Merkezi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yıldönümünde kapılarını geleceğin ümidi olan gençlere açtı. İlk olarak Renklerle Hüsn-i Hat Atölyesi’nde hat sanatının incelikleri anlatıldı. Bilgileri dikkatle dinleyen gençler daha sonra Hat eğitmenlerinin rehberliğinde bu kadim sanatın uygulamalı olarak yaptı. Allah’ın birlik ve benzersizliğini simgeleyen Vav harfini boyayan gençler, renkleri doğru kullanmaları ile de eğitmenlerinden tam not aldı. Konservatuvar eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen atölye, kültürel mirasa estetik bir temas sundu.

İkinci etkinlik ise Sulu Boya Atölyesi’nde gerçekleştirildi. Burada ise konservatuvar eğitmenleri tarafından sulu boya teknikleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Boya fırçalarını ellerine alan gençler yüreklerinden gelen duygularını renklerle buluşturdu. Etkinlik, gençlik dinamizmiyle sanatsal yeteneklerin buluşmasına adeta vesile oldu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden gençler, kendilerini Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.