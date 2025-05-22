İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2024 Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı, Olağan Genel Kurul’da oyçokluğuyla kabul edildi. 4,8 milyar TL’lik yatırım yapan İZSU, Körfez temizliği ve altyapı projeleriyle öne çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın yönetiminde toplanan İZSU Genel Kurulu’nda, 2024 Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı onaylandı.

İZSU’nun 2024 giderleri 19,16 milyar TL, gelirleri ise 14,8 milyar TL olarak kaydedildi. Ana gider kalemleri 11,3 milyar TL ile mal ve hizmet alımları, 4,8 milyar TL ile sermaye giderleri oldu.

Başkan Cemil Tugay liderliğinde İZSU, 4,8 milyar TL’lik yatırımla Körfez temizliği, su kayıp-kaçağını azaltma ve yağmur suyu projelerine odaklandı. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazı tamamlandı, Torbalı ve Yazıbaşı tesislerinde kapasite artırıldı. Körfez’de 4 milyon ton çamur tarama hedefiyle çalışmalar sürüyor. 658 km içme suyu hattı, 222 km atık su hattı ve 67 km yağmur suyu hattı tamamlandı. Kayıp-kaçak oranı yüzde 26,77 düşürüldü.

“BAKANLIKLAR İZMİR İÇİN GÜÇ KULLANMALI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Körfez’in temizliği hepimizin kazanımı. Çevre, Ulaştırma ve Tarım Bakanlıkları, Gediz Nehri ve Körfez için daha fazla destek sağlamalı” dedi. CHP’li Candaş Yeter, İZSU’nun AB standartlarındaki arıtma tesisleriyle lider olduğunu, ancak merkezi hükümetin yatırım yapmadığını belirtti. CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan, “Başarıya koşan bir İZSU var. Körfez temizliği için hep birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.

CHP Menemen Meclis Üyesi Uygar Kanmış, Menemen’e 620 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıldığını, içme suyu hatlarının yenilendiğini ve su kayıplarının azaldığını ifade etti.