İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM’de TRT’nin artan gelirleri ve harcamalarını eleştirdi. 5 yılda dış yapımlara 14 milyar TL harcandığını, kullanılmayan yazılıma milyonlar ödendiğini belirten Akalın, kamu kaynaklarının akıbetinin sorgulanmasını istedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM Genel Kurulu’nda TRT’nin bütçe ve harcamalarını gündeme taşıdı.

2021’den bu yana TRT’nin toplam gelirlerinin yüzde 694, bandrol gelirlerinin ise yüzde 597 arttığını vurgulayan Akalın, elektrik faturalarındaki payın kaldırılmasına rağmen gelirlerin devam ettiğini söyledi.

“KULLANILMAYAN YAZILIMA MİLYONLAR ÖDENDİ”

Milletvekili Akalın, 5 yılda dış yapımlara 14 milyar TL’den fazla kaynak aktarıldığını, çekilmemiş dizilere peşin ödemeler yapıldığını ve çekim alanlarının bazı yapımcılara bedelsiz tahsis edildiğini iddia etti. Araç tahsisleri ve harcırah giderlerinin yıllık 1 milyar TL’yi aştığını, spor karşılaşması biletlerinin karaborsaya düştüğünü öne sürerek, bu durumun yönetim krizine işaret ettiğini belirten Akalın, milyonlar harcanarak geliştirilen bir yazılımın kullanılmadığını, aynı iş için 350 milyon TL’lik yeni bir anlaşma yapıldığını ifade eden Akalın, bu durumun kamu zararını ortaya koyduğunu öne sürdü.

TRT’nin anayasal bir kurum olduğunu anımsatan Akalın, kamu hizmeti yayıncılığından uzaklaştığını, tarafsızlık ilkesinin zedelendiğini ve belirli yapılarla çıkar ilişkisi içinde olduğunu iddia etti. “Kamu kaynaklarının kullanımı hepimizin sorumluluğudur” diyen Akalın, TRT’nin toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması ve yayın ilkelerine dönmesi gerektiğini vurguladı.