Göz kapaklarının ön yüzeyini oluşturan cilt dokusu, cildin altında yer alan kas ve bağ dokuları kendilerine özgü hastalıklar taşıyabilir. Bu hastalıklar doğumsal ya da sonradan kazanılan sorunlar olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Göz kapak hastalıkları, göz kapaklarını etkileyen çeşitli koşulları ifade eder. Göz kapakları gözleri korumak, nemlendirmek ve gözü temiz tutmak için önemli bir rol oynarlar. Göz kapağı hastalıkları; hem görme kalitesini hem de göz kapağı fonksiyonunu etkileyen sonuçlara neden olabildiği için önemlidir. Göz kapağı hastalıkları, aynı zamanda estetik sorunlara da yol açabilir. Göz kapaklarındaki hastalıklar veya durumlar şunları içerir:

BLEFARİT: Göz kapaklarının kenarlarının iltihaplanması durumudur. Blefarit genellikle göz kapaklarının temizlenmesi zor olduğunda veya göz kapaklarının cilt hastalıklarından etkilendiğinde ortaya çıkabilir. Göz kapaklarında kabuklanma, kaşıntı, kızarıklık ve hassasiyet gibi belirtiler gösterir.

GöZ KAPAKLARINDAKİ ŞİŞLİKLER VEYA KİSTLER: Göz kapaklarında yağ bezlerinin tıkanması sonucu şalazyon (göz kapağı kenarındaki yağ bezlerinde iltihaplanma) veya kistler oluşur. Bu durumlar genellikle göz kapağı kenarında bir şişlik veya nodül şeklinde belirti verir.

GöZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ (PTOZİS): Göz kapağının normal pozisyonundan aşağıda veya kapanma eksikliği durumudur. Bu durum, doğuştan olabilir veya yaşlanma, yaralanma veya diğer sağlık sorunları sonucu gelişir.

GÖZ KAPAĞI ÇEVRESİNDE KIZARIKLIK VEYA İLTİHAPLANMA: Göz kapağı çevresindeki kızarıklık, iltihaplanma veya tahriş, alerjik reaksiyonlar, göz enfeksiyonları veya deri hastalıkları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanır.

GÖZ KAPAKLARINDA KANSERLİ LEZYONLAR: Nadiren, göz kapaklarında kanserli lezyonlar veya tümörler gelişebilir. Bu durumlar genellikle deri kanseri türlerinden kaynaklanır.

Bu göz kapaklarındaki hastalıkların belirtileri ve şiddeti duruma göre değişebilir.