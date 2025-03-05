GÖZDE Güdüm Kiti, yüksek hızda hareket eden hareketli hedefi tam isabetle vurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ediliyor.

TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen GÖZDE güdüm kitinin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla GÖZDE'nin Türkiye'de bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti olduğunu duyurdu.

F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu.

Ülkemizin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ediyoruz. ???????? TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen #GÖZDE güdüm kitinin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. ???? GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet… https://t.co/hnUCBa4Nq3 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 5, 2025

Bakan Kacır, ASELSAN'ın söz konusu başarılı atışına ilişkin paylaşımını alıntıladı.