Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Spor Kenti Bursa" sloganıyla yola çıkarak, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Bursa Uluslararası Spor Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor. Festival, Bursa Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen toplantıya; Daire başkanları Gökhan Azak ve Mehmet Us, Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emre Solak, Basın ve Yayın Şube Müdürü Eyup Murat Karagül, Dijital Medya Şube Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, Halka İlişkiler Şube Müdürü Ahmet İnal, TSYD Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, İdari İşler Birim Sorumlusu Oya Kocatürk, Spor Organizasyon Sorumlusu Yasemin Pulat, Medya Sorumlusu Furkan Parakat ve Bilgi İşlem Sorumlusu Süleyman Atalay katıldı. Toplantıda, Bursa’nın spor kenti olma hedefi doğrultusunda 2 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalin detayları paylaşıldı.

Her yaşa hitap edecek şekilde 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında düzenlenecek olan festival kapsamında futboldan basketbola, geleneksel okçuluktan satranca, darttan voleybola kadar pek çok branşta müsabakalar, turnuvalar ve söyleşiler düzenlenecek. Uluslararası voleybol müsabakalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş kentleri olan Çin-Anshan, Kuzey Makedonya-Bitola, Moldova-Çadır Lunga, Belarus-Mogilev, Finlandiya-Oulu, Almanya-Darmstad, Kıbrıs-Lefkoşa ve Bulgaristan-Veliko Tarnova’daki sporcular da katılacak.

Birçok spor dalında kıyasıya rekabete sahne olacak festival için kayıtlar başladı. Organizasyona kayıt yaptırmak isteyenlerin 20 Mart tarihine kadar www.busf.com.tr adresine girerek veya Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinde yer alan QR kodu okutarak başvurularını tamamlamaları yeterli olacaktır.