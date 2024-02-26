Resmi rakamlara göre, 02.02.2024-22.02.2024 tarihleri arasında partiden sadece 135 kişinin istifa ettiği ortaya çıktı. Aynı dönemde ise 300 yeni üye girişi yapıldı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Yel kayadan ancak toz alırdı ama algı peşinde koşanlar toz zerresi bile alamadı.” dedi.

Kuşadası’nda yaklaşan yerel seçim öncesi CHP’den istifa edenlerin olduğu, Özer Kayalı, Behçet Alp ve Esat Altungün gibi isimlerin binlerce partiliyi istifa ettirdiği öne sürülmüştü. Ancak gelen resmi rakamlara göre, 2 Şubat-22 Şubat arası partiden yalnızca 135 kişinin istifa ettiği ortaya çıktı. Yerel seçim öncesi farklı partilerde görev alanlar da dahil olmak üzere 135 üyenin istifa etmesinin normal olduğunu söyleyen CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Yerel seçim öncesi partilerden istifalar oluyor. Farklı partilerden de bizim partimize katılan hemşehrilerimiz var. Ancak birilerinin iddia ettiği gibi partimizde hayatın olağan akışına aykırı istifalar yaşanmamıştır. Aksine aynı süre içşnde 300 hemşehrimizin yeni üye kaydı yapılmıştır. ” dedi.

‘Yel kayadan ancak toz alır’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticileri ile, üyeleri ile firesiz olarak Belediye Başkanı Ömer Günel’in arkasında olduğunu vurgulayan Başkan Gürbilek, “Partimizden gidenlerin yeni adreslerine bakarsanız maksatlarının ne olduğunu anlayabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran bir partidir. Bizim partimiz savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Makam için, koltuk için farklı partilere gidenler beraberinde tek bir üye bile götürememiştir. Kuşadası’nda rekor oyla yeniden Ömer Günel diyeceğiz. Tüm örgütümüz çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir. Sandıkları patlatacağız. Yalan algı peşinde koşanlara bir kez daha hayal kırıklığı yaşatacağız. dedi.

Haber: Yaprak Kaplan