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“Ya Çok Seversen”in final yapmasının ardından “Aile” dizisine transfer olan başarılı oyuncu Mine Kılıç, hem canlandırdığı “kötü karakter”lerin neden daha çok akıllarda kaldığını hem de yeni projesindeki karakterinin özelliklerini MAG Kasım sayısında anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı oyuncu Mine Kılıç, bugüne kadar çoğunlukla kötü karakter oynamadığını, özellikle insanların ilgilerini çeken karakterler birazcık daha “kötü karakter” olarak addettiğini ifade etti.

"Birçok şeyi oynadım; ama kötü karakterler her zaman biraz daha insanların ilgisini uyandırıyor sanırım" diyen güzel oyuncu, "O yüzden öyle bir algı oluştu. Daha zor mu? Kötü karakter oynamakta, olay eğer yaptığın meslekte icra ettiğin rolün neden sonuç ilişkisine değinerek, ona tutunarak, o karakteri inşa etmekse o zaman kötü karakter iyi karakter gibi bir şey olmuyor. Karşında beden verdiğin, can verdiğin bir hayat, bir fikir, bir düşünme haliyle ilişkileniyorsun. İyi kötü demeden “Neden bu karakter böyle oldu? Yolculuğu ne? Sonucu ne?” gibi bir denklem üzerinden gittiğimde biri diğerinden daha zor gelmiyor bana. Sadece birinin daha fazla dikkat çektiği doğru" diye konuştu.

Aile dizisinin kadrosuna dahil olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Kılıç, "Öncelikle çalışmayı çok sevdiğim şirketlerden biri olan Ay Yapım’ın bir işinden diğerine geçmiş oldum. Yazın “Ya Çok Seversen” isimli projesindeydim. Biter bitmez Ay Yapım’ın beni tekrar, şu an ulusal kanalda yayımlanan, adeta Şampiyonlar Ligi kadrosuna istemesi, tabii ki çok heyecanlandırdı ve mutlu etti... Yeni yeni giriyor bu karakter. Melek karakterinin hikâyesi birazcık daha derinleştikçe, “kötü kadını” canlandırdığım serüvenim, benim için daha heyecan verici ve kendimi gösterebileceğim alanların açıldığı bir yere taşınacak" diye konuştu.