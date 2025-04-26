ABD’nin lider yoğurt markası Chobani, Hamdi Ulukaya öncülüğünde New York’ta 1,2 milyar dolarlık dev bir üretim tesisi kurarak 1.000’den fazla kişiye istihdam sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - ABD’nin ve dünyanın önde gelen yoğurt markalarından Chobani, Hamdi Ulukaya liderliğinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde gıda üretimi alanında tarihi bir yatırıma imza atıyor. Chobani, New York eyaletinin Rome şehrinde 1,2 milyar dolar yatırımla dev bir üretim tesisi kuracak. Proje tamamlandığında, tesis binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

New York Valisi Kathy Hochul tarafından duyurulan bu yatırım, ABD’de şimdiye kadar yapılmış en büyük doğal gıda üretim tesisi olma özelliği taşıyor. 1,4 milyon metrekare büyüklüğündeki yeni tesis, yılda 440 bin ton’dan fazla yoğurt ve süt ürünü üretim kapasitesine sahip olacak. Tesisin, Chobani’nin ABD’deki üretim kapasitesini ve New York eyaletinin ülkenin bir numaralı yoğurt üreticisi konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “Chobani’nin yolculuğu New York’ta başladı. 20 yıl önce başlamak için en doğru yerdi, bugün de hikayemizi büyütmek için en doğru yer.” dedi. Ulukaya, “Herkesin kaliteli ve iyi gıdaya ulaşabilmesi için üretim altyapımızı güçlendiriyoruz. Bunu tamamen kendi öz kaynaklarımızla, uzun vadeli vizyonumuzla gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

New York Süt Üreticilerine Büyük Destek

Chobani, hâlihazırda New York’un en büyük süt alıcısı konumunda. Yeni tesis tam kapasiteye ulaştığında, şirketin eyaletteki süt alımı yıllık 2,5 milyon tonun üzerine çıkacak. Bu miktar, eyaletin toplam süt üretiminin yaklaşık üçte birine denk geliyor ve bölgedeki süt üreticileri için büyük bir ekonomik fırsat anlamına geliyor.

Yeni tesis, ABD’nin New York eyaletine bağlı Rome şehrinde bulunan eski Griffiss Hava Üssü’nün yer aldığı 150 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulacak. Tesisin inşası ve faaliyete geçmesiyle birlikte binden fazla kişiye yeni iş imkânı sağlanacak. Chobani, eyaletteki iş gücünü neredeyse iki katına çıkaracak ve özellikle dezavantajlı gruplara istihdam ve eğitim fırsatları sunacak. Şirket, eyaletin ekonomik kalkınma ofisiyle iş birliği içinde toplumsal kalkınma programları da başlatacak.

Chobani, New York’taki dev yatırımıyla eş zamanlı olarak, ABD’nin batısında da büyümeye devam ediyor. Idaho eyaletinin Twin Falls kentindeki fabrikasına yapılan 500 milyon dolarlık ek yatırımla, fabrikanın üretim kapasitesi %50 artacak ve en az 160 yeni iş imkânı yaratılacak. Halihazırda ABD’nin tek lokasyondaki en büyük doğal gıda üretim tesisi olan Twin Falls, genişleme tamamlandığında toplam 149 bin metrekare alana ve 24 üretim hattına sahip olacak.

Hamdi Ulukaya’nın Girişimcilik Hikayesi

Türkiye’nin Erzincan ilinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, 1994 yılında ABD’ye göç etti. 2005 yılında New York’ta eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani’yi kurdu. Kısa sürede ABD’nin en çok satan yoğurt markası olan Chobani, bugün 3 milyar dolarlık yıllık ciroya ve 2,4 milyar dolarlık bir şirket değerine ulaştı. Şirket, 2023 yılında 900 milyon dolarlık bir yatırımla La Colombe kahve markasını da bünyesine kattı.

ABD’nin ve dünyanın en büyük bağımsız süt ürünleri markalarından biri olan Chobani, tüm ürünlerini kendi tesislerinde üretirken, aynı zamanda sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ve kaliteli gıda üretimi konularında sektöründe öncü rol üstleniyor.