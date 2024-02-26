Ziyarete Demokrat Parti Aydın İl Başkanı Serhat Emanet ve Efeler ilçe başkanı Muzaffer Yılmaz’da katıldı.

Aydın Karadenizliler Dernek başkanı Rasim Kılınç; Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer, İl başkanı Serhat Emanet, Efeler ilçe başkanı Muzaffer Yılmaz’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtip seçimlerde kendilerine başarılar diledi.

Hasan Dinçer, Rasim Kılınç’ı İyi Parti Efeler Belediye Meclis Adaylığı için tebrik etti. Efeler Belediye Başkan Adayı olarak adaylık süreci ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Hasan Dinçer; "Rasim Kılınç ile siyasi gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Kendisinin de seçim yarışının içinde olacağı için ilginç bir durum oluştu. Biz kendimizi tanıttık, kısaca yapacaklarımızdan bahsettik ve yine de desteğini istedik. Bizlere gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyor, seçim çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz"dedi.

Renkli görüntülere de sahne olan ziyaret sonrasında Hasan Dinçer programına esnaf ziyaretleri ile devam etti.