Başkan Adayı Hasan Dinçer'in yanı sıra Meclis Üyesi Adaylarının da katıldığı ziyarette olması gerektiği gibi teknik konular konuşuldu. Kentimiz için birlikte neler yapılabilir sorusuna cevap arandı.

Aydın Mimarlar Odası Sayman Üyesi Selda Arslan Ünübol; "Biz Mimarlar Odası olarak yerel yönetimlerden yaptığımız işe saygı gösterilmesini, bizi kapalı kapıların ardında bırakmamalarını istiyoruz. Yerel yönetimlerle Olan çalışmalarımızda işlemlerin hızlanmasını, elektronik onay sisteminin hayata geçirilerek zaman kaybetmeden hareket etmek istiyoruz. İlimiz birinci dereceden deprem bölgesi, bu konuda yerel yönetimlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Sorunların çözülmesi kurumlar arası işbirliğinden geçer. Umarım birlikte iyi bir sinerji yaratırız."

Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer; "Biz göreve geldiğimizde siyasi gömleğimizi çıkarıp hizmet gömleğimizi giyeceğiz. Teknik özellikleri ağır basan bir meclis kurduk, Arkadaşlarımızın neredeyse yarısı mühendisi. Kentimizin en önemli sorunu deprem. Depreme dayanıklı kent yaratmak için çalışacağız. Ancak, bunu başarabilmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşun birlikte çalışması gerekiyor. Biz işlerin daha kısa sürede ve verimli yürümesi için kısa ve orta vadeli programlar çerçevesinde çalışacağız. Buna bağlı olarak herkese eşit davranıp, tüm sivil toplum kuruluşları, odalar ve borsalar ile işbirliği içinde olacağız. Kentimizi daha güzel, daha estetik, daha güvenli ve daha yaşanabilir kılmak için mücadele edeceğiz."