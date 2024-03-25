Aydınlı Genç Devecilerden Melih Gezer, Aydın Deveciler Derneği Başkanı Metin Kahvecioğlu ve Işıklar mahallesi muhtarlığı tarafından organize edilen iftar yemeği programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye başkanı Aytekin Kaya ve devecilik camiasının önde gelen isimleri, deveciler ve Işıklı mahalle sakinleri katıldı. İftar yemeği programına Hasan Dinçer’e Demokrat Parti Efeler ilçe Başkanı Muzaffer Yılmaz, Belediye Meclis Adaylarından Ahmet Çetinbilek, İpek Sağnak, Cihan Işıklar’da eşlik etti.

Demokrat Parti Efler Belediye Başkan adayı Hasan Dinçer; "Devecilik camiası çok büyük bir camia. Bu akşam Aydınlı Genç Devecilerin organize ettiği ve geleneksel hale gelen iftar programına bizleri de davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Devecilerimiz kültürel motiflerin gelecek nesillere taşınması açısından son derece önemli bir görevi ifa ediyorlar. Elbette Efeler Belediye başkanı olduğumuzda devecilik kültürünün gelişmesi ve ileriye taşınabilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Deve güreşleri bu anlamda son derece önemli folklorik gösteriler. Bunun devam edebilmesi, gelişip gelecek nesillere aktarılması için çok güzel çalışmalar yapacağız ve camianın değerli fikirleri, görüşleri ve katkıları ile hak ettiği yere gelmesine yardımcı olacağız"dedi..

Demokrat Parti (DP) Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer iftar yemeği sonrasında Işıklı mahallesindeki kahveleri de ziyaret etti ve belediye başkanlığı seçimleri için destek istedi.

Haber: Ömür Yapıcı