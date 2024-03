8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe denk gelen ziyarette, kentin ve veterinerlerin karşılaştığı sorunlar tartışıldı.

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Hasan Dinçer'in ziyaretinden çok memnun kaldığını belirterek; "Bu iş birlikte olur, adayların belirlenmesinde seçimlerin tam demokratik sistemin olması gerekir. Şimdi göreve gelenlerin benim adamım anlayışını terk edip, işi doğru yapacak bir ekiple yoluna devam etmesi gerekir. Bizim belediyelerden beklentimiz Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün aktif olarak çalışmasıdır. Sağlık konusunda bu müdürlüğün önemi büyüktür. Sokak hayvanları konusunda çalışmalar yapılması gerekir. Günümüz sokak hayvanları çok fazla sayıya ulaşmış durumda. Bir protokol ile bu problemi çözmek gerekir. Bu görev 5199 Sayılı Kanun ile belediyelere verilmiştir. Konu ile ilgili tüm birimlerle birlikte toplu kısırlaştırma yapılmalı, rehabilitasyon sonrası sokağa geri verilmelidir. Bizde bu işin ülke çapında düzelmesi gerekir. İller arasında bile sokak hayvanlarının taşınması söz konusu oluyor.

"İşbirliği içinde olmazsak sonuç alamayız."

Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer; "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm kadınlarımıza kutlu olsun. Amacımız sen ben demeden, insanları ayrıştırmadan, belediyeyi birlikte yönetmek.

Biz bu sokak hayvanları sorununu uzmanlarıyla işbirliği içerisinde birlikte çözeceğiz. Bu dünyayı bizimle paylaşan, bize yoldaş olan can dostlarımız için sağlıklı, hijyenik ve güvenli bakım merkezi oluşturacağız. Sahipsiz şekilde yaşayan sokak hayvanlarını özel taşıma araçları ile toplayıp merkezimizde gerekli bakımlarını yapabilmek için veteriner hekim kontrolünde çalışan modern bakım üniteleri kuracağız. Sağlıksız hayvanların sağlığına kavuşması ve gerekli uyum çalışmalarının tamamlanması merkezin öncelikli görevi olacaktır. Burada bulunan can dostlarımızın sahiplendirilmesi için özel çalışmalar yapılacaktır. Gerek sahipli ve gerekse sahipsiz can dostlarımızın ölümü halinde defnedilebileceği özel alan oluşturacağız."