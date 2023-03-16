Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri ile ilgili hemşehrilerine bir çağrı da bulunarak, ‘Şehrimizin geleceği için oyumuzu Hatay'da kullanıp yuvamıza hep birlikte sahip çıkalım’ dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay’dan ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara seslenen Savaş, ‘14 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden biri yapılacak. Bu seçim Hatay’ımız için de tarihi önemde. Hatay’ın Hataylılara ihtiyacı var, sizlere ihtiyacımız var’ diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şöyle konuştu:

“HATAY'IN HATAYLILAR'A İHTİYACI VAR”

"Kıymetli hemşehrilerim, deprem afeti nedeniyle büyük kayıplarımız ve çok büyük acılarımız var ama her yeni günü, yaraları sarma azmi ve kararlılığıyla karşılıyor, Atatürk'ün emaneti şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için dayanışma içinde durmadan çalışıyoruz. Şu an Hatay’dan ayrılmak zorunda kalan hemşehrilerim; inanıyoruz ki bu ayrılış geçici, o yüzden şehrinizin geleceğinde söz sahibi sizlersiniz. 14 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden biri yapılacak. Bu seçim Hatay’ımız için de tarihi önemde. Hatay’ın Hataylılara ihtiyacı var, sizlere ihtiyacımız var. Yaşadığımız afet nedeniyle başka illere giden vatandaşlarımız, 17 Mart gecesine kadar bulunduğu ildeki adresine (yurt, otel, pansiyon gibi yerler dahil) kaydını aldırabilecek. 4- 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'ın milletvekili sayısı aynı kalacak ancak ilimiz dışında kullandığınız oylar, oy kullandığınız yere sayılacak. Bizim yuvamız Hatay. Şehrimizin geleceği için oyumuzu Hatay'da kullanıp yuvamıza hep birlikte sahip çıkalım"