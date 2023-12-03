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Engelli vatandaşlar makam ziyareti akabinde İl Emniyet Müdür’ü Kadir Gökce ile sohbet etti.

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında engelli vatandaşlar ve kursiyer Polis personeli işaret dilinde İstiklal Marşı’nı okudu.

Aktif öğrenme temelli yapılacak eğitim programında eğitici olarak yetiştirilmek üzere 52 personel Türk işaret dili temel eğitimi alacak.

Hatay’da il Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı büyük beğeni topladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Hatay Emniyet Müdürlüğü; işitme engelli bireylerin suç öncesi, esnası ve sonrasında mağduriyetlerini gidermek için önemli bir çalışmaya başlattı.

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