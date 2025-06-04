Hayat Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Melike Yücel, katılımcılara stres, stresin belirtileri ve stresle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - İvazpaşa Spor Kulübü’nde düzenlenen seminerde konuşan Yücel, stresin kişinin zihinsel, duygusal ve fiziksel yapısını etkileyen önemli bir unsur olduğunu belirtti. Stresin, kişinin organizmasında "zorlanma" olarak ortaya çıktığını ve baş edilmediğinde yaşam kalitesini düşürdüğünü vurguladı.

STRESİN BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

Yücel, stresin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olmak üzere dört ana belirtisinin bulunduğunu ifade etti. “Baş ağrısı, uyku bozuklukları, mide problemleri gibi fiziksel belirtilerin yanı sıra; kaygı, öfke patlamaları, unutkanlık ve sosyal ilişkilerde bozulma gibi durumlar da stresin etkileri arasında yer alır” diyen Yücel, “Ayrıca pozitif stres kişiyi harekete geçirebilirken, negatif stres ise tükenmişliğe yol açabilir” ifadelerini kullandı.

STRESİN AŞAMALARI: ALARM, DİRENME VE TÜKENME

Stresin üç temel aşamasına da değinen Uzman Psikolog Yücel, “Stres alarm, direnme ve tükenme gibi üç temel aşamadan oluşur. Alarm aşamasında vücut tehlikeye karşı fiziksel tepkiler verirken; direnme aşamasında kişi stresle mücadele etmeye çalışır. Ancak stres uzun süreli hale geldiğinde tükenme aşamasına geçilir ve bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına, hatta psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir” dedi. Yücel, bu sürecin farkında olmanın stres yönetiminde büyük rol oynadığını da sözlerine ekledi.

STRES YÖNETİMİ VE MOTİVASYONUN GÜCÜ

Melike Yücel son olarak stresle başa çıkmanın yolları arasında doğru bilgi edinmenin, sosyal ilişkileri güçlendirmenin, zaman yönetimi ve motivasyonun önemli yer tuttuğunu ifade etti. Yücel dinleyicilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Günlük yapılacaklar listesi oluşturun, sosyal medya kullanımını sınırlandırın, duygularınızın farkına varın ve mutlaka destek alın. İçsel ve dışsal motivasyon kaynaklarınızı fark edin. Bu durumda hedeflerinize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde ulaşabileceksiniz.”