Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kırklareli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı’nın açılışında, bölgedeki belediye başkanı mevkidaşları, hem Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, hem de fuarın misafiri oldular.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Kıyıköy Belediye Başkanı Tercan Yatkın, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, açılış programına yetişerek, tören kurdelasını Başkan Kesimoğlu ve protokol heyeti ile birlikte kestiler.

Çok sayıda ilçe ve belde belediye başkanı da, Başkan Kesimoğlu’na hayırlı olsun tebriklerini ileterek, fuarda emeği geçen kurum ve kuruluşları kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla hazırlanan aktivite tırını, vatandaşların ve çocukların hizmetinde olması için Türkiye’de ilk kez şehir dışı olarak Kırklareli’ne yolladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu; “Fuar dolayısıyla programları uyarak yanımızda olan, program akışları farklı olduğu için gelemese de, tebriklerini bizlere ileten belediye başkanı mevkidaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca 100. Yıl tırını Kırklarelili vatandaşlarımız ile buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşı Mahir Polat’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.