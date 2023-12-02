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Uludağ Elektrik, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği En Enerjik Bowling Turnuvası’nda basın mensuplarını bir araya getirdi. Turnuvada, medya sektörü çalışanları aynı çatı altında buluşurken, etkinlikte 49 takım yarıştı. Takımlarda şampiyon Herkes Duysun oldu.BURSA (İGFA) - Korupark Bowling Salonu’nda yapılan En Enerjik Bowling Turnuvası’na her biri 5’er kişiden oluşmak üzere 49 takım katılım gösterdi. Turnuvada stres atan basın mensupları, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Turnuvada; A Gazete, Anadolu Ajansı (AA), AS TV, Bursa Hakimiyet Gazetesi, Bursa Hayat Gazetesi, BS Haberler, Bursa Haberdar, Bursaspordabugun.com, Bursayadairhersey.com, Bursayız Biz, Demirören Haber Ajansı (DHA), Enbursa.com, Haberindogrusu.com, Herkes Duysun, Gundembursa.com, İGF Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı (İHA), İtalik PR, Kent Gazetesi, Koza24.com, Lider Bursa, Lifebursa.com, Line TV, MansetX, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi, Norm Haber, Nöbetçi Gazete, Olay Gazetesi, Sosyal TV, Şirin Medya, TGRT Haber, TRT Haber, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Türkiye Gazetesi, Uludağ Gazetesi, Yeni Dönem Gazetesi, Yeni Marmara Gazetesi, Webursa.com ekipleri ve önemli köşe yazarları kurumlarını temsil ettiler.

Uludağ Elektrik Basın Bowling Turnuvası dört tur halinde gerçekleşirken, her turda farklı takımlar yarıştı. 250’yi aşkın kişinin katılım sağladığı ve kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva sonunda birincilik ipini göğüsleyen takım Herkes Duysun ekibi oldu. İkincilik ödülü Bursayız Biz ekibine giderken, üçüncülük ödülünün sahibi ise Bursasporda Bugün ekibi oldu. Turnuvada ayrıca bireysel kategoride ödüller de takdim edildi. Turnuvanın en skorer kadın oyuncusu unvanını Bursasporda Bugün ekibinden Özge Şimşirli alırken, en skorer erkek oyuncu unvanını ise Herkes Duysun ekibinden Musa Yeşildağ elde etti.

En Enerjik Bowling Turnuvası kapsamında şampiyon takımın her bir oyuncusu, en skorer kadın ve erkek oyunculara altın ödülü takdim edildi. İkinci ve üçüncü olan takımların üyelerine ise hediye çekleri verildi. Turnuvaya katılım gösteren tüm oyunculara madalyalar ve etkinliğe özel formalar hediye edildi.